국립과천과학관, 청소년 온라인 과학교육 과정 모집

초3~6학년, 중학생 대상 '스케일' 주제 동영상·실시간 학습

[아시아경제 김봉수 기자] 국립과천과학관은 다음달 3일부터 초등학교 3~6학년 및 중학생을 대상으로 여름방학 온라인 교육과정을 시작한다.

사전에 집으로 배송된 재료를 가지고 방학 기간(8월3~20일) 동안 게시된 수업 동영상을 보며 스스로 학습하는 자율체험형(총 2종)과 실시간으로 강사의 안내를 받아 소프트웨어(SW) 학습을 해보는 실시간 SW실습형(총 2종)으로 구성됐다.

주제는 봄학기에 이어 ‘스케일(Scale)’이다. 특히 ‘도구’를 중심으로 비중계, 습도계, 저울에 대해 알아본다. 자율체험형 수업의 경우, 초등 3~4학년은 수수깡과 고무찰흙을 이용해 비중계를 만들어 보고, 물질의 농도를 바꾸어가며 밀도, 농도, 비중의 상관관계를 이해하는 실험을 해 본다. 초등 4~6학년은 다양한 재료로 습도 조절 방법을 실험해 보고, 건습구온도계를 직접 만들어 본다. 초등 4~6학년 대상의 실시간 SW실습수업에서는 초등 정규교육과정에서 활용되고 있는 코딩 프로그램인 엔트리를 활용해 가상 저울을 제작해 본다. 중학생 대상의 실시간 SW실습수업으로는 수학교육공학에서 주로 활용되는 지오지브라를 이용하여 인공지능의 핵심적인 수학 분야인 함수와 행렬에 대해 알아본다.

접수는 오는 13일부터다. 자세한 내용은 국립과천과학관 누리집에서 확인할 수 있다.

