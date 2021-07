"도쿄올림픽 때 한일정상회담 조율중...역사문제 양보는 없을듯"

단시간 회담으로 끝내려는 日..."15분 정도 예상"

"역사문제 양보하면서까지 초청할 생각없어" 선그어

[아시아경제 이현우 기자] 한일 양국 정부가 문재인 대통령이 도쿄올림픽 개최에 맞춰 일본을 방문할 경우, 스가 요시히데 일본 총리와 회담하는 방안을 조율하고 있다고 11일 니혼게이자이신문(닛케이)이 보도했다.

닛케이의 보도에 따르면 한국 정부는 문 대통령이 오는 23일 열리는 도쿄올림픽 개회식에 출석하는 경우 정상회담을 할 것을 요구했으며 일본 정부는 한국 측에 회담 개최를 수용한다는 뜻을 전달한 것으로 알려졌다. 닛케이는 "문 대통령이 일본을 방문할 때 정의용 외교부 장관도 수행할 전망이며 한일 양국 정부는 정 장관이 8월께 다시 일본을 방문해 모테기 도시미쓰 일본 외무상과 회담하는 일정도 조율하고 있다"고 전했다.

다만 역사문제 등 양국 현안과 관련해 일본측이 양보할 의사는 없으며, 회담 시간도 짧아질 것으로 예상되고 있다. 교도통신은 스가 총리가 각국 중요 인물과 만나야 하므로 문 대통령을 포함해 "1인당 원칙적으로 15분 정도가 될지 모른다"는 일본 총리관저 소식통의 발언을 전했다. 한국은 1시간 정도의 회담을 원하고 있으나 일본은 이와 달리 단시간 회담으로 끝내겠다는 구상이라고 교도통신은 전했다.

교도통신은 일본 외무성 간부의 말을 인용해 "올림픽 개회식에 출석하는 각국 정상의 한 명으로 보고 조용하게 대응할 뿐이다. 역사 문제에서 양보하면서까지 문 대통령이 오면 좋겠다고 생각하지 않는다"고 전했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr