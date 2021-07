[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)는 이달부터 10월까지 매주 목요일 1인가구 건강밥상 차리리 '혼자서도 잘 먹어요'프로그램을 운영한다.

지난 8일 처음 열린 이론수업은 '나만의 건강밥상 차리기'라는 주제로 유튜브 라이브 방송으로 진행했다.

구는 식생활 이론·실습 교육을 통해 균형 잡힌 건강밥상 차리기 능력 향상 및 구민 건강증민에 기여하고자 한다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr