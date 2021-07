故손정민 父 "'그알' 정민이 친구A 재연 장면 과장…불가역적 방송"

[아시아경제 황수미 기자] 서울 한강공원에서 실종된 뒤 숨진 채 발견된 손정민(22) 씨의 아버지 손현(50) 씨가 SBS '그것이 알고싶다'(이하 그알) 방송 속 재연 장면에 대해 불편한 기색을 내비쳤다.

9일 손현 씨는 자신의 블로그에 '불가역적 방송'이라는 제목을 달고 "그알을 보다 보니 불필요한 재연이 있더라"며 글을 올렸다.

손 씨는 사건 당시 실제 CCTV 장면과 '그알' 방송에 나왔던 친구 A씨 재연 장면을 나란히 올렸다. 그러면서 손 씨는 '그알' 측이 "굳이 그걸 비틀거리는 것을 강조하면서 재연을 해서 넣었다"고 주장했다.

이어 "원장면이 없다면 재연도 이해가 되지만 무엇 때문에 과장된 장면을 넣었는지 그것이 알고싶다"며 "불가역적이란 것은 이미 보고나면 뇌리에 남아서 사과나 사죄도 별 소용이 없다는 것이다. 정말 막강한 권한"이라고 적었다.

또한 손 씨는 시신 발견 당시 정민 씨 뺨에 나있던 상처를 언급하기도 했다. 손 씨는 "누가 때렸다면 누구인지 밝혀줄 사람은 누구일까"라고 물으며 "경찰이나 방송은 직접적인 사인이 아니라고 관심이 없다. 전문가들은 머리의 상처 또한 직접적인 사인이 아니라고 하면 끝일지 몰라도, 부모인 저는 생전에 누가 제 아들의 뺨을 때렸는지 분노를 참을 수가 없다"고 토로했다.

앞서 손 씨는 지난 3일에도 자신의 블로그에서 '그알' 방송 내용 관련 의문을 제기한 바 있다. 손 씨는 글에서 "(그알 측에) 항의할 사항이 19개"라며 "순간 최고 시청률이 11%나 되는데, 기여는 제가 제일 많이 하고 완벽하게 이용만 당한 것 같다"고 했다.

손 씨는 "그 바쁜 와중에도 인터뷰하고 자료 드리고 도움이 될 거라 굳게 믿었었고 나중에 정보공개청구해서 부검 결과서까지 갖다 드렸는데, 정말 화가 난다"며 "사실과 다른 것은 고쳐달라고 해야 하고 의도적인 것은 어떻게 해야할까요?"라고 묻기도 했다.

그러면서 손 씨는 "낚시꾼이라고 주장하는 목격자의 최단거리는 86m, 먼거리가 111m"라며 경찰 발표 자료를 사진으로 첨부했다. 이어 "그알에도 이런 화면이 있다"며 "최단 거리가 86m인데 (방송에서는) 약 80m가 되었다"고 말하며 당시 방송 화면이 담긴 사진을 함께 올렸다.

손 씨는 "방송 내의 재연 장면에서는 거의 얼굴이 보일 정도였다. 이것이 86m 이상의 원근감이 맞아 보이냐"며 불만을 제기했다. 그는 "실제로 100m 밖에서 재연을 해야 하는데 누군지 알아볼 거리에서 재연하면서 이를 80m라고 한다"고 했다.

한편 경찰은 정민 씨 사망 사건과 관련, 범죄혐의점이 발견되지 않아 지난달 29일 변사사건심의위원회를 열고 사건을 종결하기로 했다. 다만 경찰은 "강력 1개 팀이 변사자의 사망 전 최종 행적과 추가 증거 여부를 계속 확인하고, 형사 1개 팀은 유족의 고소 건을 절차에 따라 수사할 예정"이라고 밝혔다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr