군, 오는 12일부터 휴가는 10%까지…외출·면회 통제

[아시아경제 이정윤 기자] 정부가 오는 12일부터 25일까지 수도권 사회적 거리두기를 4단계로 격상하면서 휴가 등 군인 이동도 제한된다.

국방부는 각 부대에 강화된 '군 내 거리두기' 지침을 전날 하달했다고 10일 밝혔다.

오는 12일부터 2주간 적용되는 지침에 따라 휴가는 전 부대에서 최소 범위인 10% 내 시행하되 장성급 지휘관 승인에 따라 5% 내외 추가할 수 있다. 추가 시행은 비수도권 거주자 위주로 시행한다.

또 휴가, 외출, 면회 등을 통제하되 4단계가 적용되지 않은 비수도권 지역의 경우 장성급 지휘관에 일정 부분 재량권을 줬다.

전 부대 외출을 통제하지만 비수도권은 장성급 지휘관 승인에 따라 최근 7일 내 확진자가 발생하지 않은 지역에서만 할 수 있다. 외박, 면회도 모두 통제돼 간부의 경우 기본 일상생활 외 일과 후 외출·이동을 제한한다.

사적모임은 연기 또는 취소, 종교활동은 온라인으로, 행사·방문·출장·회의는 원칙적으로 금지하되 필요하면 방역수칙을 준수해 최소화한다.

