[아시아경제 이정윤 기자] 코로나19 여파로 유럽과 미국의 출생률이 급감했다는 연구 결과가 나왔다.

10일(현지시간) dpa통신에 따르면 유엔인구기금(UNFPA) 조사에서 유럽과 미국 일부에서는 코로나19 영향으로 신생아 수가 현저하게 감소한 것으로 나타났다.

유럽 19개국과 미국 자료를 분석한 결과 2020년 10월 이후 출생률이 이전보다 크게 줄었다. 이중 유럽연합(EU) 15개국에서는 지난해 10월 신생아 수가 전년 동기 대비 3%, 11월 5%, 12월 8.1% 감소했다.

UNFPA 측은 "임신 기간 9개월을 고려할 때 단기적으로 출생률 변화는 명확하지 않다"며 "그러나 코로나19 유행에 따른 출생률 감소는 점점 명확해지고 있다"고 했다. UNFPA는 이러한 내용을 담은 연구 결과를 '세계 인구의 날'인 오는 11일 발표할 예정이다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr