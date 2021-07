[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구 바르게살기운동 협의회 문성수 회장이 광주시의회 개원 30주년 기념식에서 광주시의장 표창을 받았다.

평소 지역사회 발전에 헌신하고 의정발전에 기여한 공로를 인정받았다.

문 회장은 현재 화정2동 자율 방범대 부대장과 바르게살기운동협의회 회장으로 활동하고 있다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr