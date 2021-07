[아시아경제 임철영 기자] ◇소방준감 승진 ▲운영지원과장 고덕근 ▲기획재정담당관 이재순 ▲소방정책과장 박성열 ▲국가안보실 파견 최용철 ◇소방준감 전보 ▲119종합상황실장 엄준욱 ▲광주광역시 소방안전본부장 고민자 ▲울산광역시 소방본부장 정병도 ▲경기도 소방학교장 최민철 ▲행정안전부 파견 김연상

