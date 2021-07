코오롱LSI, 공동주택 공기질 관리 '홈케어 서비스' 시장 진출

[아시아경제 김유리 기자] 코오롱LSI는 공동주택 환기시스템 관리를 위한 '홈케어 서비스' 시장에 진출한다고 9일 밝혔다.

호텔·리조트 운영 경험을 보유한 코오롱LSI는 최근 코로나19 장기화와 미세먼지로 실내 활동이 늘면서 깨끗한 공기에 대한 수요가 증가하고 있는 점에 주목해 홈케어 서비스를 선보이게 됐다고 밝혔다. 코오롱LSI의 실내 공기 관리 경험을 공동주택에도 접목시켜 체계적으로 환기 설비를 관리하고 이를 통해 가정에서도 쾌적한 공기를 만끽할 수 있도록 한다는 목표다.

코오롱LSI가 선보이는 환기시스템 관리 홈케어 서비스는 공동주택에 구축된 단지 환기시스템 안에서 중추적인 역할을 하는 '전열교환기'를 전문가가 직접 방문해 관리해 주는 방식이다. 전열교환기는 실내 공기질 관리를 위해 30가구 이상인 공동주택에 의무적으로 설치해야 하는 환기 장치다. 라돈, 포름알데히드, 이산화탄소 등 공기질을 해치는 물질을 밖으로 방출하고 집 안으로 유입되는 오염물질을 걸러낸다.

서비스는 각 가구의 요구에 따라 총 3가지 옵션을 제공한다. ▲6개월 단위로 전열교환기 필터를 교체 및 관리해 주는 '연간 유지 보수 서비스' ▲1회 방문으로 필터 교체 및 전열교환기 본체를 관리 받을 수 있는 '필터+전열교환소자 교체 서비스' ▲간단히 필터만 교체 받는 '필터 교체 서비스' 등이다.

코오롱LSI는 "전문 인력의 체계적인 관리를 통해 우수한 환기 성능을 유지하게 해줘 에너지 절약 및 외부 오염물질 차단 효과를 제공한다"며 "공기 청정, 미세먼지 감소, 바이러스 살균 등 효과도 볼 수 있다"고 설명했다.

해당 서비스는 전국 코오롱하늘채 입주민을 대상으로 우선 시행되며 점차 신청 대상을 확대해 나갈 계획이다. 서비스를 이용하고자 하는 고객은 코오롱LSI 홈페이지에서 회원가입 후 신청할 수 있다.

코오롱LSI 관계자는 "2008년부터 공동주택 전열교환기 의무 설치 법령은 마련됐지만 실제로 이를 관리하는 세대는 많지 않아 실내에서도 깨끗한 공기질을 유지할 수 있는 환기시스템 관리 서비스를 출시했다"며 "앞으로도 뉴노멀 시대에 고객의 라이프스타일을 선도할 수 있는 다양한 서비스를 선보일 예정"이라고 말했다.

