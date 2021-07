제주지역 8일 하루 31명 코로나 확진 ‘올해 최다’

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 제주지역에서 올해 들어 가장 많은 코로나19 확진자가 발생했다.

9일 제주도 방역당국에 따르면 전날 하루 동안 총 2096건의 코로나19 진단검사가 진행됐고 이 중 31명(제주 #1322~#1352번)이 양성 판정을 받았다.

하루 새 31명의 확진자가 나온 것은 올해 최다 수치로, 3차 대유행의 정점이던 지난해 12월 22일 32명에 이어 역대 두번째다.

지역 누적 확진자는 931명으로 늘었으며 이달 확진자는 87명이다.

지난 6일 19명, 7일 17명, 전날 31명으로 사흘 연속 두 자릿수 확진자가 이어졌다.

최근 일주일간 84명의 확진자가 나오면서 하루 평균 신규 확진자 수는 12명으로 늘었다.

이는 2단계 격상 기준을 넘어 3단계 격상 수준에 근접한 상황이다.

주간 감염재생산지수는 전일 2.41에서 3.29로 증가해 감염 재생산지수에 대한 분석이 시작한 지난해 11월 8일 이래 역대 최대치로 기록됐다.

도내 확진자가 급증한 이유는 유흥주점 2곳을 고리로 한 집단감염에 더해, 다른 지역에 선적을 둔 선원이 대거 확진 판정을 받았기 때문이다.

지난 6일 동선이 공개된 서귀포시 명동로 해바라기 가요주점에서 사흘 사이 14명이 확진된 데 이어 전날 새로운 집단 감염으로 분류된 제주시 연동 워터파크 유흥주점에서 하루 만에 9명이 양성 판정을 받았다

제주에 입항한 부산 선적 선박에서는 20명 중 무려 17명(1336~1352번)이 전날 확진 판정을 받았지만 제주 사회로의 추가 전파는 없을 것으로 보인다.

해당 선박 선원들은 제주 모 항구로 입항하는 도중 부산시 확진자와 접촉한 사실을 통보 받자 배에서 내리지 않고 배 안에서 코로나19 진단 검사를 받았다.

이들은 제주에서 진단검사를 받아 도내 확진자로 분류됐으며 제주에 머물지 않고 모두 부산항으로 다시 출항했으며 부산에서 격리 치료를 받을 예정이다.

전날 확진자 중에는 공무원도 포함돼 있다. 확진 공무원은 워터파크 유흥주점을 방문해 술을 마신 것으로 알려졌으며 제주도는 해당 공무원이 오후 10시 이후 모임을 금지한 공무원 방역 지침을 어긴 것으로 보고 감찰 조사를 벌이고 있다.

현재 제주도는 전 공직자를 상대로 오는 14일까지 오후 10시 이후 회식이나 사적모임을 금지하고 있으며 확진 공무원과 같은 부서에 근무한 18명에 대해서 코로나19 검사를 진행하고 재택근무 조치했다.

한편 제주도는 이날 오후 긴급대책회의를 열어 사회적 거리두기 격상 여부를 발표할 예정이다.

제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr