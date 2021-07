[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 전국의 축제를 한 곳에 모아 소개하고 홍보하는 '대한민국 대표 축제박람회'에서 다양한 경남의 축제를 미리 경험해 볼 수 있다.

경남도는 9일부터 11일까지 '대한민국 대표 축제박람회'에서 경남에서 개최되는 축제를 소개하는 경남 홍보관을 운영한다고 9일 밝혔다.

박람회에서 소개될 축제는 함양산삼항노화엑스포, 경남고성공룡세계엑스포, 하동세계차엑스포와 산청한방약초축제 등이다.

박람회는 부산 벡스코에서 열린다.

또한 경남 홍보관과 별도로 통영시, 김해시, 양산시, 합천군에서는 개별 부스를 통해 안심 관광지 등을 홍보할 예정이다.

