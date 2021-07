"집콕족을 잡아라"…롯데온에서 한 달 살기 이벤트

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 이달 코로나19 확산으로 인해 증가하는 집콕족을 위해 ‘롯데온에서 한 달 살기’ 이벤트를 진행한다고 9일 밝혔다. 제시된 미션을 수행하면 호캉스 패키지, 호텔 식사권 등 다양한 경품을 제공한다.

이번 이벤트는 롯데온 앱 출석, 홈캉스 관련 상품 구매, 롯데온 라이브 방송 시청 등 7월 한 달간 수행해야 하는 미션 12개를 제시하고 수행 개수에 따라 경품 응모 기회를 제공한다. 12개의 미션 중 3개, 7개, 11개 이상 수행할 때마다 해당 경품에 중복으로 응모 가능하다.

11개 이상의 미션을 수행한 고객에게는 추첨을 통해 80만 원 상당의 시그니엘 부산 호텔 숙박권을, 7개 이상 수행한 고객에게는 추첨을 통해 시그니엘 서울 스테이 레스토랑 2인 식사권 및 스카이서울 전망대 이용권(2인)을 제공한다. 롯데온 앱 내에 간단한 도전 형태의 게임을 운영해 3회 이상 성공 시 500명에게 엘포인트(L.Point) 1만 점을 증정한다.

롯데온 관계자는 “이번 달은 코로나19 재확산과 늦장마에 이어 찾아오는 무더위로 인해 온라인몰에 대한 수요가 높아질 것으로 예상한다”며 “온라인 수요를 잡기 위해 신규 고객 유입 및 재방문 유도에 효과가 있었던 고객 참여형 이벤트를 한 달 동안 진행한다”고 말했다.

