이베이코리아 스마일클럽, 국가서비스대상 2년 연속 수상

[아시아경제 임춘한 기자] 이베이코리아는 멤버십 서비스 스마일클럽이 ‘2021 국가서비스대상’ 쇼핑 멤버십 부문에서 2년 연속 대상을 수상했다고 9일 밝혔다. 2021 국가서비스대상은 산업정책연구원에서 고객만족, 서비스가치 등 항목들을 정량화해 대한민국을 대표하고 소비자들에게 널리 사랑받은 기업 및 서비스 분야에 수여하는 상이다.

스마일클럽은 풍부한 노하우를 바탕으로 소비자가 원하는 실질적인 우대 혜택과 차별화된 쇼핑경험을 제공한 점을 높이 인정받았다. 스마일클럽은 지난 2017년 4월 국내 유통업계 최초로 도입된 프리미엄 유료 멤버십이다.

스마일클럽은 가입 즉시 G마켓과 옥션의 최고 회원 등급을 부여하고 매월 스마일클럽 4종 등급쿠폰과 다양한 전용 할인쿠폰 등을 제공한다. 또한 G마켓과 옥션, G9에서 열리는 프로모션에서 스마일클럽만을 위한 추가 할인쿠폰을 제공하는 등 혜택의 폭을 키웠다. 스마일클럽 전용 고객센터도 별도로 운영하고 있다.

결제 서비스 등 연계 혜택도 강화했다. 지난 5월 스마일클럽과 스마일카드의 연계 혜택을 강화한 ‘스마일카드 더 클럽’을 새로 출시했다. 스마일카드 더 클럽은 스마일클럽 전용 상업자표시 신용카드로 발급 시 스마일클럽의 모든 혜택을 자동 부여하고 추가 적립율을 제공한다.

이베이코리아 관계자는 “프리미엄 멤버십 서비스인 스마일클럽이 풍부한 노하우를 바탕으로 차별화된 쇼핑 경험을 제공하며, 고객 만족도를 높인 점을 인정받아 2년 연속 대상을 수상했다”며 “앞으로도 스마일 시리즈와의 연계 혜택을 강화하는 등 쇼핑편의를 높일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

