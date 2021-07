野, 최재형 전 감사원장 부친에 앞다퉈 조문…"장례 후 입당 논의 이어질 듯"

野 지도부, 대선주자들 조문

청와대, 비서실장 등 보내 조문

최재형 부친 유언은 "대한민국을 밝혀라"



[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 최재형 전 감사원장이 부친상을 당하자 국민의힘 지도부 등 야권이 애도를 표하기 위해 빈소를 찾았다. 장례식장인 탓에 정치적인 대화는 오가지 않았지만 국민의힘 지도부는 내심 최 전 원장이 조기에 국민의힘에 입당에 대권행보를 이어가기를 바라는 뜻을 감추지 않았다.

8일 이준석 국민의힘 대표는 김도읍 정책위의장, 황보승희 수석대변인 등과 함께 빈소를 찾았다. 이 대표는 "감사원장을 지내셨고 사회에서 존경받는 분이기에 애경사에 참석하는 것은 당연하다"면서 "추모자리다 보니 고인의 군인으로서의 모습을 회상하시는 말씀을 드렸고, 추모의 말씀을 드렸다"고 말했다.

김기현 국민의힘 원내대표 역시 원내지도부와 함께 빈소를 찾았다. 김 원내대표는 조문을 마친 뒤 "위로의 말씀을 드렸다"고 전했다. 이어 "여러 경로를 통해 들어온 소식에 의하면 정치에 대한 나름의 계획 있는 것으로 판단한다"며 "일전에 말했던 것처럼 국민의힘은 환영 꽃다발을 준비하고 있다"고 말했다. 그는 "본인 판단에 달렸는데 기왕 입당하려면 빨리하는 게 좋지 않겠냐고 생각한다"고 말했다.

정의화 전 국회의장 역시 조문 후 "이 분은 대한민국을 반석 위에 올릴 분이다. 그래서 정치 생각도 없는데 공사석 다니면서 대선 이야기를 해왔다"며 "입당하면 제가 당 상임고문이니 최선을 다해 돕겠다"고 말했다.

이외에도 윤석열 전 검찰총장과 김동연 전 경제부총리, 황교안 전 미래통합당 대표 등 야권대선 후보 등도 빈소를 찾았다. 대외협력위원장을 맡은 권영세 의원은 가장 먼저 장례식장을 다녀갔다. 이 외에도 권성동·윤한홍·정희용·김용판·정진석·유상범·송석준 의원 등이 빈소를 방문했다.

권영세 의원은 정치 참여 의사를 밝힌 최 원장과 계속해서 접촉할 생각이 있느냐는 물음에 "물론이다"면서 "마지막 정리를 끝내고 정치할 생각을 굳건하게 가져서 언론에 정치하겠다고 선언을 한 것"이라고 말했다. 이어 "정치 재정비를 하는 게 최 전 원장에게 반드시 필요한 부분"이라면서 "어떤 형식으로 (국민의힘에) 입당할 지, 언제 진행할 지 긴밀하게 이야기를 할 생각"이라고 했다.

문재인 대통령도 유영민 청와대 비서실장을 보내 애도의 뜻을 전했다. 유영민 실장은 이철희 정무수석과 함께 조문을 한 이후 "대통령께서 원장님과 유가족께 깊은 위로의 말씀을 드리라고 하셔서 위로의 말씀을 드리려고 왔다"고 말했다.

한편 이날 오전 눈물을 글썽이며 기자들 앞에 나선 최 전 원장은 "(아버지가) 돌아가시기 전에 마지막으로 글씨로 남겨주신 말씀은 ‘대한민국을 밝혀라’였다"며 "육성으로는 ‘제게 소신껏 하라’고 말씀하셨다"고 전했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr