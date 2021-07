OECD "코로나로 전세계 1억1000만명 일자리 잃어"

[아시아경제 김혜민 기자] 코로나19로 지난 한 해 동안 전세계에서 1억1000만여명이 일자리를 잃은 것으로 추정됐다.

8일 경제협력개발기구(OECD)가 발표한 '연간 고용 전망' 보고에 따르면 지난해 코로나19로 인해 실직자가 전세계적으로 1억1400만명에 달했따.

OECD 회원국만 놓고 보면 2200만명이 일자리를 잃었다. 이 중 800만명은 여전히 구직 상태이고 나머지 1400만명은 적극적으로 구직활동을 하지 않는 비경제활동인구로 간주됐다.

OECD는 다양한 일자리 유지 정책으로 최대 2100만개의 일자리가 유지됐다고 추산했지만, 실직한 이들이 새 일자리를 구하는데 어려움을 겪고 있어 장기 실업률이 상승할 위험이 있다고 지적했다.

또 2023년 3분기가 돼야 전반적인 고용상황이 예전 수준으로 회복될 것으로 전망했다.

다만 한국의 고용률은 독일·그리스 등과 함께 올 3분기 회복될 것으로 예상한 반면, 미국·영국 등은 2023년 말에나 코로나19 이전 수준에 도달할 것으로 전망되는 등 국가별로 온도차가 있었다.

한편 OECD는 지난해 코로나19로 청년층 고용이 크게 타격을 입었다고 지적했다. 취업도 하지 않고 교육이나 직업훈련도 받지 않는 이른바 '니트(NEET)족'이 300만명 가량 늘었다고 추산했다.

아울러 원격근로의 부상은 코로나19 사태의 긍정적인 측면으로 봤다.

