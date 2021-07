갤러리아百, 브레게 팝업스토어 국내 최초로 선보여

[아시아경제 임춘한 기자] 갤러리아백화점은 오는 20일까지 명품관에서 투르비용 발명 220주년 기념 ‘브레게’ 팝업스토어를 국내 처음으로 선보인다고 8일 밝혔다. 투르비용은 중력으로 인한 시간 오차를 줄여주는 장치다.

브레게는 창립자인 ‘아브라함-루이 브레게’가 투르비용을 발명, 현재까지 특허권을 갖고 있는 스위스 명품 시계 브랜드이다. 이를 기념해 클래식 더블 투르비용 5345 퀘드올로지(약 8억원대), 마린 투르비옹 에콰시옹 마샹 5887(약 2억8000만원대) 등의 국내 단독 상품과 클래식 투르비용 메시도르 5335(약 1억9000만원대) 등 투르비용 탑재 상품들을 선보인다. 2021년 노벨티 신제품도 함께 선보일 예정이다.

이번 팝업에서는 전체 매장을 마치 하나의 투르비용처럼 재현했다는 점이 특징이다. 매장 입구에는 투르비용 케이지가 공중에 매달려 있으며 각 벽면에는 역사·감성·디자인·정확성·발명 등 투르비용을 대표하는 5가지 키워드를 담았다.

