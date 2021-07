탁현민 靑 비서관 "봉황과 대통령 그려져 있어야 진품"

수산업자 사칭 인사 文대통령 선물 논란에 靑 해명…"靑 로고 찍힌 술병은 누구든지 구매"

[아시아경제 류정민 기자] 탁현민 청와대 의전 비서관은 8일 TBS '김어준의 뉴스공장'과 인터뷰에서 '가짜 수산업자'의 문재인 대통령 선물 논란과 관련해 "청와대 로고만 찍혀있는 게 아니라 봉황과 대통령이 그려져 있어야 일종의 진품"이라고 밝혔다.

탁 비서관은 "(가짜 수산업자가 받았다는 선물은) 매점에서 파는 것으로 추정되는 것들이 많다. 술병 같은 경우 대통령이 선물하는 경우는 대통령의 서명이 각인돼 있거나 인쇄돼 있다"면서 이렇게 말했다.

탁 비서관은 이날 청와대 매점이나 청와대 밖 사랑채에서 누구나 구입할 수 있는 선물용 기념품과 문 대통령이 주는 선물의 차이점을 하나하나 설명했다.

탁 비서관은 "대통령 선물을 직접 보낼 경우에는 전부 기록으로 남겨놓는데, 그분 같은 경우는 저희가 알지도 못하는 분일 뿐더러 직접 무엇을 보낸 적이 없다"고 말했다.

탁 비서관은 "기사 사진으로 확인한 것들 중에 술병도 있었던 것 같고, 또 서신도 있었던 것 같고, 시계도 있었던 것 같은데 술병 같은 경우는 청와대라는 로고가 찍혀있는 그런 술병은 청와대 바깥에 있는 사랑채라는 공간에서도 누구든지 구매할 수 있다"고 설명했다.

탁 비서관은 "청와대 안에 매점이 있다"면서 "일반적인 기념품들을 판매한다"고 전했다.

탁 비서관은 "청와대를 관광으로 방문하거나 아니면 청와대까지 들어올 필요도 없이 청와대 외부에 있는 사랑채라는 공간에서도 사실 수가 있다"면서 "다른 나라도 투어 프로그램 같은 경우에는 얼마든지 일반인들이 와서 구매할 수 있도록 한다"고 덧붙였다.

탁 비서관은 편지 논란에 대해서도 "그 서체가 저희가 사용하는 서체가 아니다"라며 "사진을 보내든 공적인 메시지를 보내든 대통령이 사용하시는 서체가 규정돼 있다"고 말한다.

탁 비서관은 "대통령 메시지를 편지지 혹은 카드 형태로 보내게 되는데 거기에 보면 봉황 무늬가 있다. 대통령 서명이 들어가 있고 봉황 무늬 같은 경우는 그냥 인쇄가 아니라 금장으로 압인을 하게 돼 있다"고 말했다.

탁 비서관은 "봉황 무늬가 있으니까 이게 당연히 대통령이 보내겠구나 싶으실지 모르겠지만 실제로 그걸 한 번만 저희에게 확인만 했더라도 그런 식의 추측 기사들이나 오보들은 생산되지 않았을 거라고 생각한다"고 전했다.

아울러 탁 비서관은 "저게 말도 안 된다라고 확인할 수 있는 건 사진 부분인데 대통령 내외분이 1호기 앞에서 손 흔들고 있는 사진을 갖다놓고 본인과 대통령 친분을 상징하는 거라고 이야기한다는 게 웃기다"면서 "같이 있는 사진도 아니다"라고 지적했다.

