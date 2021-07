현대백화점 무역센터점 집단감염자 47명으로 늘어

7~8일 임시 휴점 결정

[아시아경제 김진호 기자] 서울 강남구 삼성동 소재 현대백화점 무역센터점에서 발생한 코로나19 집단감염 확진자가 47명으로 늘었다.

6일 서울시에 따르면 이날 오후 6시까지 33명이 추가로 양성 판정을 받아 관련 확진자는 모두 47명으로 집계됐다. 무역센터점에서는 지난 4일 직원 2명이 처음 확진된 이후 직원과 지인 등이 잇따라 감염되는 사태가 벌어지고 있다.

확진자가 잇따르자 무역센터점은 이달 7∼8일 임시 휴점을 결정하고 전 직원에게 코로나19 검사를 받도록 했다. 중앙재난안전대책본부(중대본)는 이날 재난문자로 "6월 26일부터 7월 6일까지 무역센터점 방문자는 가까운 선별진료소에서 코로나19 검사를 받아달라"고 알렸다.

서울시에 따르면 역학조사에서 무역센터점은 출입자 관리 등 방역 수칙을 준수했으나 일부 직원이 증상 발현 후에도 계속 근무한 것이 감염의 원인으로 추정됐다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr