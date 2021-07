금융硏 "코로나19 대출·이자 상환유예 종료 신중해야"

김영도 연구위원, 코로나19 정책대응 주제 발표

[아시아경제 김진호 기자] 코로나19 위기 후유증 방지를 위해 배당제한과 대출·이자상환 유예 등 일시적 금융지원 프로그램 종료에 신중해야 한다는 제언이 나왔다. 테이퍼 탠드럼(긴축발작) 등 급격한 정상화에 따른 우려가 존재하는 만큼 각 단계에 따른 적절한 정책적 대응에 나서야 한다는 지적이다.

김영도 한국금융연구원 선임 연구위원은 6일 서울 중구 은행회관에서 열린 '코로나19 대응 금융정책 평가' 심포지엄에서 '코로나19 이후 경제·금융여건 및 주요국 정책대응 현황' 주제 발표를 통해 이같이 밝혔다.

김 연구위원은 "코로나19로 인한 실물경제의 충격은 예상보다 상당히 컸다"며 "지난해 초 세계경제 전망률은 3.3%로 예상됐으나 실제로는 6.6%포인트 낮은 -3.3% 경제성장을 시현했다"고 진단했다.

다만 코로나19 위기대응 국면에 주요 선진국을 중심으로 한 과감한 정책 덕에 금융시장이 빠르게 안정세로 돌아섰고 세계경제 역시 반등하고 있다고 판단했다. 특히 각국 중앙은행의 빠른 기준금리 인하와 유동성 공급, 원리금 상환유예, 금융규제 일시적 완화 등 과감한 통화·재정·금융정책이 큰 효과를 발휘했다고 봤다.

실제 주요 실무경제 선행지표인 JP모건의 글로벌 구매관리지수(PMI)는 지난 5월 기준 68.1로 코로나19 이전 수준을 웃돌고 있다. 경제협력기구(OECD) 경기선행지수 역시 지난 5월 기준 100.5로 빠르게 회복한 것으로 나타났다.

다만 김 연구위원은 불균형적 회복에 대한 우려를 경계해야 한다고 했다. 세계은행에 따르면 선진국의 94%가 2년 이내 코로나19 이전 수준을 회복할 것으로 전망됐지만 신흥국과 개도국은 이 비율이 40%에 불과할 것으로 관측된다.

이에 우리나라의 경우 위기 후유증 방지를 위해 정상화 단계에 따른 적절한 정책적 대응에 나서야 한다고 제언했다. 김 연구위원은 “배당제한 조치 종료, 회사채 매입 기구 연장 등에 대한 연장·종료 결정을 검토 중인데 이는 금융시장 상황과 각종 지원프로그램의 성과평가를 바탕으로 신중하게 결정해야 한다"고 말했다.

또 국제 금융환경 변화도 고려해 정책적 대응에 나서야 한다고 했다. 그는 "팬더믹 여파로 한국을 포함한 일부 신흥국들의 GDP(국내총생산) 대비 민간부채비율이 급증하는 등 금융취약성이 확대되고 있다"며 "해외금리 인상에 대비한 외환시장 점검과 가계부채 문제 등 국내 취약한 상황에 대한 연착륙 방안도 함께 마련해야 한다"고 말했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr