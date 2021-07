향후 10년의 경남형 스마트 교통 기반 확충 기본방향과 추진전략

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 6일 경남 교통문화연수원에서 지능형교통체계(ITS) 지방 계획 수립 연구 용역 착수 보고회를 개최했다.

지능형 교통체계는 전자, 정보, 통신, 제어 등의 기술을 이용해 실시간으로 교통정보를 수집, 제공하는 교통체계다.

이날 착수보고회는 도를 비롯한 경남 및 부산연구원 등 전문가로 구성된 자문단과 시·군 관계 공무원 등 30여명이 참석한 가운데 진행됐다.

용역의 주요 과업은 국내·외 지능형교통체계 기술 동향 분석, 지능형교통체계 구축·운영 기본 방향 및 추진 전략 등이다.

도는 앞으로 교통 신기술은 물론 자율주행차 기반 연계 교통기반 확충 등의 계획을 반영하고, 경남의 도로와 교통 여건에 맞는 계획을 수립할 예정이다.

