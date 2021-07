유니셈, 과기부 ‘AI융합 국민안전 확보·신속대응 지원사업’ 선정

[아시아경제 유현석 기자] 유니셈 유니셈 036200 | 코스닥 증권정보 현재가 14,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 216,175 전일가 14,100 2021.07.06 14:16 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"유니셈, 최대 분기 실적 기록...2분기에도 쭈욱~"유니셈, 산업부 ‘월드클래스 사업’ 선정…"정부 지원 업고 성장 가속화"코스피, 오전 중 외국인·기관 순매도에 약세 지속 close 은 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)에서 주관하는 ‘2021년도 AI융합 국민안전 확보 및 신속대응 지원사업’의 수행기관으로 선정됐다고 6일 밝혔다.

이번 사업은 대구 수성구 등 지자체 방범 CCTV 에 인공지능 기술을 접목해 미아 및 실종자 등을 추적하는 프로그램을 개발하는 사업이다.

대구 수성구청, 경북대 산학협력단외 3개 대구 지역기업이 구축한 수성구 실증랩에서 제공하는 영상학습 데이터를 활용해 특정 대상인의 사진, 인상착의, 특징을 기반으로 영상검색과 이동경로를 추적하는 인공지능 프로그램을 개발한다. 프로그램은 경찰의 실종자 동선 추적 및 초도 수사에 적극적으로 활용될 예정이다.

이번 사업은 경찰이 직접 추적 대상을 입력하거나 외부 시스템과 연계해 추적 대상을 능동적으로 추적할 수 있도록 하는 것을 목표하고 있다.

유니셈 관계자는 “현장의 다중 CCTV 영상을 학습한 AI 기반 객체 인식/식별/추적 기술의 상용화 수준에 대한 실증을 통해 각 지자체 공급 및 다양한 응용분야로 활용할 수 있는 기술적 토대를 마련할 것이다”며 “향후 각 지자체에서 필요한 서비스를 발굴하고 수요기관과 협력해 광역 지자체 규모로 사업을 확대할 계획이다”고 말했다.

또 유니셈은 직접 개발한 AI기반 ITS(지능형교통체계), 스마트 안전, IoT 플랫폼의 국내 및 베트남, 인도네시아 레퍼런스를 본 사업에 적용할 계획이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr