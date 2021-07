6일 서울 종로구 조계사에서 제7회 조계사 연꽃축제 ‘나를 깨우는 연꽃향기’가 열리고 있다. 조계사를 찾은 한 불자가 합장 기도를 하고 있다. /문호남 기자 munonam@

