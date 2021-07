우리銀, '비대면 자산관리' 화상상담 서비스 시행

'세무·부동산·자산관리' 전문가 상담

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 비대면 거래를 선호하는 고객을 위해 투자상품·부동산·세무 등 종합자산관리 전반에 대한 '화상상담 서비스'를 제공한다고 6일 밝혔다.

이번 서비스 제공으로 비대면 상담을 선호하는 고객이나 영업점 방문이 어려운 원거리 거주 고객, 특히 해외 거주 고객도 전문가와 자산관리 상담을 직접 진행할 수 있게 됐다. 상담을 원하는 고객은 우리원뱅킹 또는 인터넷뱅킹을 통해 직접 원하는 날짜와 시간에 세무·부동산·자산관리 등 종합자산관리 상담 예약이 가능하다.

특히 화상상담은 별도의 앱 설치 없이 예약된 시간에 발송되는 문자 내 홈페이지 주소를 클릭하면 바로 화상으로 전문가와 연결돼 간편하게 이용할 수 있다.

우리은행 관계자는 “양질의 비대면 자산관리 상담 서비스를 제공하고 온라인 고객 세미나를 정기적으로 개최하는 등 다양하게 고객을 위한 컨설팅을 진행 중”이라며 “비대면 채널 고도화를 통해 디지털 자산관리 서비스를 계속 확대할 것”이라고 말했다.

