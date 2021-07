KB자산, 기업투자 누적약정 1.5조원 돌파

[아시아경제 황준호 기자] KB자산운용의 기업투자부문 누적 약정액이 6일 1조5000억원을 돌파했다.

지난 30일 국민연금 공동투자(코인베스트, Co-Investment)펀드 위탁 운용사로 선정되면서 국민연금 등 기관으로부터 3200억원을 약정 받은 것이 주효했다. 기존 운용 중인 1조원 규모의 블라인드펀드와 3700억 규모의 프로젝트펀드를 합치면 총 1조7200억원으로, 연내 누적 약정액 2조원을 넘어설 가능성도 커졌다.

KB자산운용은 다수의 투자자들과 공동투자를 해오면서 단 한 건의 원금손실도 없었던 뛰어난 운용 성과를 인정받아 국민연금 위탁운용사에 선정됐다. 이현승 대표가 사령탑을 맡으면서 리스크 관리에 힘쓴 결과다.



김원태 기업투자본부장(상무)은 "2007년 첫 투자 후 26개의 프로젝트에 투자하면서 원금 손실이 단 한 건도 없었던 것은 보기 드문 투자 성과"라며 "KB금융그룹의 브랜드 파워와 뛰어난 인력 구성이 시너지를 내면서 이룬 성과"라고 말했다.

한편 KB자산운용은 KB메자닌 1호, 2호펀드를 연 11.9%의 높은 성과로 상환했다. 현재 운용 중인 KB메자닌3호 펀드 역시 3750억원의 약정금액 중 90% 수준까지 투자를 완료했다. 누적수익률(지난달 30일, 연복리수익률 기준)은 42.11%다.

