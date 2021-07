[아시아경제 박지환 기자] GKL GKL 114090 | 코스피 증권정보 현재가 16,700 전일대비 300 등락률 +1.83% 거래량 286,296 전일가 16,400 2021.07.05 15:30 장마감 관련기사 카지노주 볕 들지만…여전히 그늘 속인 GKLGKL, 1분기 영업손실 466억원…적자전환바닥 다지는 마카오 카지노…韓 카지노주 볕들까 close 은 올해 6월 카지노 매출이 148억1800만원을 기록해 전월 대비 45.6% 증가했다고 5일 공시했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr