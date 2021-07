대우건설 매각 우선협상대상자로 중흥건설이 5일 선정됐다.

대우건설 최대주주인 KDB인베스트먼트(KDBI)는 이날 온라인 기자간담회를 열고 "KDBI와 매각자문사는 대우건설 M&A의 우선협상 대상자로 중흥컨소시엄을 선정하고, 스카이레이크컨소시엄을 예비협상대상자로 선정했다"고 밝혔다.

이대현 KDBI 대표이사는 "이번 우선협상대상자 및 예비협상대상자 선정은 매각대금, 거래의 신속·확실성, 대우건설의 성장과 안정적 경영 등을 종합적으로 판단해 결정했다"고 말했다.

중흥건설은 경쟁자인 스카이레이크-DS네트웍스 컨소시엄을 제치고 대우건설을 품을 기회를 잡았다.

