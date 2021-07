윤석열 "졸속 탈원전 수정돼야…총장직 그만둔 것과 무관하지 않아"

이 지사 논쟁과 관련해

"역사관은 미래를 준비하는 전망

실용적 세계관 갖고 있어야"

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 전 검찰총장은 5일 주한규 서울대 원자핵공학과 교수와 만난 뒤 "졸속의 탈원전 방향이라고 하는 것은 반드시 수정돼야 한다"고 강조했다.

윤 전 총장은 주 교수와 면담 후 기자들과 만나 "체르노빌 사건만 기억할 것이 아니라 에너지 저비용 생산은 우리 산업에 경쟁력이 생기게 하고 일자리와도 관련 있다"며 이처럼 말했다.

윤 전 총장은 민생 행보의 첫 소재로 '탈원전'을 택했다. 그는 "스스로 생각하기에는 제가 총장직을 그만두게 된 것 자체가 월성 원전 처리와 직접 관련이 있다"면서 "정부의 탈원전 (정책)과도 무관하지 않다고 생각한다"고 말했다.

이어 그는 "저도 공직자였고 정부 정책이었기 때문에 막연하게 (탈원전에 대해) 큰 생각이 없었는데 사건을 지휘하면서 보니까 간단한 문제가 아니구나, 무리하게 추진됐구나 생각이 들었다"면서 "더 말씀드리면 직무상 관여한 부분에 대한 상세한 얘기가 될 수 있어 여기까지만 하겠다"고 했다. 윤 전 총장은 월성 1호기 원전 경제성 평가 조작 의혹 수사를 직접 지휘하다 한 때 직무배제를 당한 적이 있다.

이재명 경기도지사가 자신의 발언을 '철지난 색깔론'이라고 비난한 데 대해서는 "제 관심은 국민 먹고사는 문제 밖에 없으나 역사관이라는 건 정치가 입장에서 보면 현재 사회를 진단하는 눈이고 또 미래를 준비하는 전망"이라면서 "자유민주주의 역사관을 부정하는 그런 역사관으로 한국 사회가 안고 있는 현재 문제점과 미래 기술혁명 시대를 극복할 수 있을지 우려된다"고 답했다. 또 "개인적 역사인식을 논하고 싶지 않지만 국가 최고 공직자로서 나라 중요한 정책 지휘를 희망하는 분들이라면 현실적이고 실용적인 역사관과 세계관을 갖고 운영해야 하지 않느냐는 게 제 생각"이라고 덧붙였다.

장모 재판과 관련해서는 "어느 누구에게도 법은 평등하게 적용돼야 한다"면서 "판결이 최종적으로 확정되면 거기에 따라 입장을 내겠다"고 했다.

본격 시작된 윤 전 총장의 민생 행보는 '윤석열이 듣습니다'란 이름으로 진행된다. 6일 국립대전현충원과 한국과학기술원(KAIST)을 방문할 계획이다.

