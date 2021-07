광주 서구, 예방접종센터 빛고을체육관으로 이전

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 오는 7일부터 코로나19 예방접종센터를 기존 염주종합체육관에서 빛고을체육관으로 이전해 예방접종을 실시한다고 5일 밝혔다.

서구는 지난 4월 1일부터 염주종합체육관에서 예방접종을 시행했으나 광주시가 주관하는 행사와 관련된 시설 개보수 작업으로 인해 접종센터를 빛고을체육관으로 이전해서 운영하게 됐다.

이전에 앞서 빛고을체육관에 예방접종센터 시설을 구축하고 개소전에 접종센터 설치기준에 입각한 소방·전기 등 안전점검을 위해 광주시와 한국전력공사, 전기안전공사 등 유관기관과 합동안전점검 및 모의훈련도 실시했다.

서구는 접종센터 운영에 차질이 없도록 준비해 진행할 예정이다.

한편 예방접종센터는 노인시설 및 75세 이상, 30세 미만 필수인력 대상으로 1차 1만7147명, 2차 1만5423명이 접종을 완료했으며 이달에는 60~74세 초과예약자와 30세 미만 필수인력, 고3 학생과 교사 등을 대상으로 접종을 실시할 계획이다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr