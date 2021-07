동작구 신대방동 동작구민체육센터 ‘코로나19 제2예방접종센터’ 운영

제2예방접종센터 개소 3분기로 예정된 화이자 및 모더나 백신 도입 일정에 맞춰 신속한 대규모 접종 위해 마련

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 5일부터 신대방동 동작구민체육센터(여의대방로16길 53)에 ‘코로나19 제2예방접종센터’를 운영한다.

이번 제2예방접종센터 개소는 3분기로 예정된 화이자 및 모더나 백신 도입 일정에 맞춰 신속한 대규모 접종을 실시하기 위해 추진했다.

구는 지난달 25일 ▲동작구청 및 보건소 ▲군(軍) ▲동작소방서 ▲보라매병원 ▲접종 대상자 등 60여명이 참가한 가운데 관계기관 합동 모의훈련을 실시한 바 있다.

시나리오별 사전훈련을 통해 ▲발열자 등을 위한 임시 대기 공간 조성 ▲접종자의 대기시간별 명확한 공간 분리 등 개선사항을 사전 조치했다.

더불어, 구는 지난 2일 제2예방접종센터에 화이자 백신을 입고하는 등 운영준비를 모두 마쳤으며, 5일부터 30세 미만 사회필수인력 등을 시작으로 접종을 실시하고 있다.

연면적 940㎡ 규모로 조성된 제2예방접종센터는 평일 오전 8시30분부터 오후 4시30분까지 운영, 의사 및 간호사, 군 지원인력, 행정요원이 백신접종을 돕고 있다.

한편, 구는 하반기 일반 성인(18~59세) 대상 접종에 대비, 이달부터 순차적으로 사당종합체육관 내 제1예방접종센터의 의사 및 간호사 등의 전문 인력을 확대해 운영할 계획이다.

이창우 동작구청장은 “이번 신대방동 제2예방접종센터 개소를 통해 사당동 제1예방접종센터의 접근성이 다소 떨어졌던 주민들께서도 편리하게 방문해 접종받으실 것으로 기대한다“며 ”정부의 집단면역 달성 목표에 맞춰 11월말까지 구민의 70% 수준인 28만 여명이 2차 접종까지 완료할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr