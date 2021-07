경기도 청년 85% "청년 면접수당 잘한 정책"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 지난해부터 도내 만 18~39세 청년에 면접 활동비로 연간 최대 30만원을 지역화폐로 지급하는 '경기도 청년면접수당 사업'에 대해 경기도 청년 85%가 '잘하고 있다'고 평가했다.

도는 지난 4월 30일부터 5월31일까지 경기도 여론조사 온라인 패널 중 만 18~39세 청년 1466명을 대상으로 조사를 실시한 결과 이같은 결과가 나왔다고 5일 밝혔다.

'잘하고 있다'는 85% 응답 가운데 '매우 잘하고 있다'는 비율은 35%였다. 반면 '매우 잘못하고 있다'는 응답은 5%에 불과했다. 특히 지난해 경기도 청년면접수당 신청자 149명만 따로 보면 95%가 '잘하고 있다'고 평가했다.

긍정 평가 응답자 1245명에게 이유를 물었을 때 ▲취업 준비생들의 면접 비용 부담 경감(54%)을 가장 많이 꼽았다. 이어 ▲취업 준비생들의 시간과 노력에 대한 인정ㆍ보상(28%) ▲취업 준비생들의 구직 활동 증진(14%) ▲기업의 면접비 지급문화 확대(4%) 등이 뒤를 이었다.

경기도 청년면접수당을 신청할 의향이 있냐는 물음에는 '있다'는 응답자가 89%였다.

도는 도내 청년의 취업 면접 실태도 함께 조사했다. 전체 응답자 중 면접경험자 1191명에게 면접 경험 횟수를 질문한 결과 5회 미만(56%)이 가장 많았다. 10회 이상도 전체의 16%를 차지했다.

면접 경험자들은 취업 준비 비용을 주로 아르바이트ㆍ인턴십(45%)이나 용돈 등 가족 지원(44%)으로 충당했다. 정부 지원금은 4%에 불과했다.

응답자 중 일부(2%)는 대출까지 한 것으로 나타났다.

면접 1회당 평균 지출 금액은 5만원 미만이 전체의 50%를 차지했다. 하지만 ▲5만원 이상~10만원 미만(32%) ▲10만원 이상~15만원 미만(10%) ▲15만원 이상~20만원 미만(4%) ▲20만원 이상(4%) 등 절반 가량은 면접비용으로 1회당 5만원 이상을 사용하고 있는 것으로 조사됐다.

가장 부담이 큰 지출 항목은 정장ㆍ구두 등 의류 구입비(59%)와 교통비(19%)로 나타났다.

반면 면접 경험자의 59%는 면접 기업으로부터 면접비를 받은 경험이 없다고 했다. 면접 경험자 91%는 기업이 취업 면접비를 지급하는 것에 '바람직하다'고 압도적인 지지를 보였다.

현재 구직활동을 하고 있는 응답자 328명에 구직 기간을 질문한 결과 6개월 미만(37%) 응답자가 가장 많았지만 2년 이상도 전체 19%(2년 이상~3년 미만 10%, 3년 이상 9%)를 차지했다.

이재명 경기도지사는 "경기도 청년면접수당이 코로나19 장기화로 인해 취업에 더욱 어려움을 느끼게 된 청년에게 조금이나마 보탬이 되길 바란다"며 "적극적인 구직활동을 하는 청년들에게 기회를 줄 수 있는 면접비 지급 문화가 전국으로 확대됐으면 한다"고 전했다.

경기도는 지난해 6월부터 경기도 청년면접수당 사업을 실시해 도내 거주 중인 만 18~39세 청년에게 최대 30만원(면접 1회당 5만원, 최대 6회)을 면접 비용으로 지원하고 있다. 청년 구직자의 경제적 부담을 덜고 구직 활동을 증진하기 위해서다.

지난해 최대 21만원에서 올해 30만원으로 지원액이 늘었다. 자세한 내용은 경기도 청년면접수당 홈페이지(https://thankyou.jobaba.net)를 통해 확인할 수 있다.

