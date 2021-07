고객센터 노조 '3차 파업'에…건보공단 "사태 더 어려워져, 대화 참여해야"

일부 위원의 '격주 회의' 제안에

노조 "공단의 시간끌기"…3차 전면파업

[아시아경제 김지희 기자] 국민건강보험공단은 민간위탁으로 운영 중인 고객센터노조가 직고용을 요구하며 지난 1일부터 전면파업에 돌입한 데 대해 강한 유감을 표명했다. 고객센터노조는 지난 2월 1차 파업(24일간), 6월 2차 파업(12일간)을 잠정 보류한 지 10여일만에 3차 파업에 나선 상태다.

고객센터노조는 정부방침에 따라 고객센터의 업무수행방식을 논의하기 위해 내·외부 전문가로 구성된 ‘민간위탁사무논의협의회’에 위원으로 직접참여를 요구하며 지난달 10일부터 2차 파업을 벌인 바 있다. 이에 김용익 이사장은 같은 달 14일부터 단식에 나서 그간 사무논의협의회 참여를 거부하던 건강보험노동조합의 참여를 이끌어냈다. 고객센터노조도 사무논의협의회 공식참여를 보장받아 파업을 풀고 21일 업무에 복귀했다.

하지만 고객센터노조는 지난달 25일 양 노조가 처음으로 위원으로 참여한 4차 사무논의협의회 회의에서 일부 위원들이 매주 회의 개최를 이달 2일 협의회에 대해서는 격주로 제안한 것과 관련해 "공단의 시간끌기를 위한 것"이라며 3차 전면파업에 들어갔다.

공단은 "어려운 과정을 통해 조성된 대화국면에서 고객센터노조가 단 한 차례의 사무논의협의회 참여 후 변경된 사항이 없음에도 불구하고 일부 위원의 제안을 문제 삼아 곧바로 또 다시 파업에 들어간 것에 대해 내부직원들의 감정은 악화일로를 걷고 있다"며 "고객센터의 어떤 업무수행방식 변경도 반대하며 반발하는 내부직원들이 합리적 입장을 갖도록 하기 위해 경영진이 전국의 지역본부를 다니며 대화를 이어가는 상황에서 일방적으로 다시 파업에 들어감으로서 사태는 더욱 어렵게 됐다"고 밝혔다.

다만 공단은 고객센터노조의 파업과 관계없이 사무논의협의회의가 일정을 이어갈 것으로 보고 있다. 고객센터에 대한 공단 직원들의 시각 확대를 위해 내부토론 등 계획된 프로그램도 계속해 나갈 예정이다.

아울러 고객센터의 파업으로 발생하는 민원불편을 최소화 하기 위해 콜센터 전화의 지사인입 확대, 안내문 발송 유보 등 다각적인 대책을 마련해 시행 중이다.

공단 측은 "(고객센터 노조는) 지금이라도 국민 불편을 초래하고 있는 파업을 접고 어렵게 조성된 사무논의협의회에 참여해 논의 해야 한다"고 촉구했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr