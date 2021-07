서울시민이 뽑은 서울시 최고 조례?...'무상급식 조례'

서울시의회 부활 30주년 기념 시민이 뽑은 서울시 최고의 조례 1위, '무상급식 조례'... 지난 6월16~27일 단독조례 10선 대상 최고의 조례 투표 진행... 블로그 및 페이스북 통해 일반 시민 총 5285명 온라인 투표 참여...1위 무상급식

[아시아경제 박종일 기자] 서울시민이 선정한 서울시 최고의 조례는 ‘무상급식 조례’였다.

서울시의회(의장 김인호)가 지난 6월 시민의 삶을 바꾼 최고의 조례 온라인 시민투표를 진행한 결과 ‘무상급식 조례’가 2054표(14.3%)를 받아 1위를 차지한 것으로 집계됐다.

'시민의 삶을 바꾼 최고의 조례' 선정 시민투표는 지난 6월16일부터 27일까지 12일간 5285명이 참여, 총 투표수는 1만4325표였다.

서울시의회 조례30선 중 단독조례 10개를 대상으로 1인 당 최대 3개까지 선정하는 방식으로 진행됐다.

앞서 서울시의회는 부활 30주년을 맞아 곽노현 전 서울시 교육감이 위원장을 맡은 조례선정위원회를 지난해 6월부터 구성, 1949년부터 2020년 5월까지 제정된 조례 총 805개 중 '시민의 삶을 바꾼 서울특별시의회 조례 30선'을 올 3월 최종 선정, 30선에는 단독으로 의미가 있는 개별 조례 10개, 일자리·주거·청년 등 분야별로 나눈 20개 조례군 등 총 152건의 조례가 담겼다.

시민의 삶을 바꾼 대표 조례 1위로 보편적 복지 출발점이자 급식문화 개선의 발판이 된 ‘서울특별시 친환경학교급식 등 지원에 관한 조례(무상급식 조례, 2054표, 14.3%)’가 선정됐다.

2010년12월 서울시의회는 ‘친환경학교급식 조례’를 제정, 전면적 무상급식이 실시될 수 있는 법적 근거를 마련했고 2011년 공립초등학교를 시작으로 이듬해 중학교에 도입, 도입 10년이 넘은 올해는 학교 유형과 관계없이 서울의 모든 초?중?고등학교에서 ‘친환경 학교급식’을 시행하는 중이다.

‘무상급식 조례’는 시대정신과 시민의식을 반영해 학생 인권과 행복권, 건강권을 실현한 조례로, 학교급식을 단순히 점심 한 끼가 아닌 차별 없는 교육과정 일환으로 발전시켰다.

또, 특정 대상에 대한 생계 보장 개념의 선별적 복지에서 국민 모두인간다운 생활을 영위할 수 있도록 하는 보편적 복지로, 복지패러다임의 전환을 이끌었던 조례다.

시민이 뽑은 대표 조례 2위는 시민들의 숨 쉴 권리를 최우선으로 보장하기 위한 ‘서울특별시 미세먼지 저감 및 관리에 관한 조례’(미세먼지 조례, 2004표, 14%)가 선정됐다.

‘미세먼지 조례’는 2019년2월 미세먼지특별법 시행에 따라 서울시가 전국 최초로 시민의 건강보호와 쾌적한 생활환경 조성을 목적으로 고농도 미세먼지 비상저감조치 시행, 5등급 차량 운행제한 등 실효성 있는 미세먼지 저감 정책을 추진하기 위해 선제적으로 마련한 조례다.

특히, 계절적 요인으로 인한 집중관리 제도인 미세먼지 계절관리제는 서울시가 선제적으로 도입했던 제도가 국가 단위의 정책으로 확대된 사례로, 국가 차원의 미세먼지 법령과 정책을 이끌어내는 견인차 역할을 해냈다.

3위는 교통약자들의 이동권 보호를 위해 제정된 ‘서울특별시 교통약자의 이동편의 증진에 관한 조례(이동권 조례, 1679표, 11.7%)’가 차지했다.

교통약자란 장애인, 고령의 어르신, 임산부, 영유아 동반자, 어린이 등을 지칭하며, 우리나라 인구 4명 중 1명이 이에 해당한다.

‘이동권 조례’는 교통약자들의 자존감을 회복시키고 생활의 빛이 된 조례로 서울시의회는 2007년에 제정됐던 이동권 조례를 2017년 12월 개정?보완해 저상버스와 장애인콜택시, 지하철역사 에스컬레이터와 엘리베이터 등 설치 근거를 마련, 교통약자의 교통 편리성을 개선했다.

4위는 친환경 녹색교통수단을 이용하며 건강까지 동시에 챙기는 ‘서울특별시 자전거이용 활성화에 관한 조례(이하 따릉이 조례, 1664, 11.6%)’로 나타났다.

2007년 제정된 ‘서울시 자전거이용 활성화에 관한 조례’는 시민들의 편의를 반영해 개정돼 왔으며 2015년 10월 본격 도입된 따릉이 운영 근거가 됐다.

‘따릉이’는 서울시가 공공자전거 대여·반납 체계를 설치?운영해 누구나 편리하고 안전하게 자전거를 이용할 수 있도록 한 사업으로 2017년부터 2019년까지 ‘시민들이 공감하는 서울시 정책순위’에서 3년 연속 1위, 2020년 전체 3만7500대 운영, 누적 회원수 300만 명 규모로 급성장했다.

그 외 ‘서울특별시 온마을아이돌봄 지원에 관한 조례(아이돌봄 조례)’(5위, 1504표, 10.5%), ‘서울특별시 시내버스 재정지원 및 안전 운행기준에 관한 조례(버스준공영제 조례)’(6위, 1389표, 9.7%), ‘서울특별시 서울광장의 사용 및 관리에 관한 조례(서울광장 조례)’(7위, 1156표, 8%) 등 순으로 나타났다.

한편, 서울시의회는 지방의회 부활 30주년을 맞아 시민의 삶과 밀접한 조례를 통해 지난 30년의 지방자치 역사를 돌아보고, 서울시의회 성과를 집중 조명하기 위해 '시민의 삶을 바꾼 서울특별시의회 조례 30선' 책자를 발간, 올 7월부터 공유할 예정이다.

또, 서울시의회 부활 30주년 기념식(7월8일)이 개최되는 주간에는 시민 투표결과를 포함한 '시민의 삶을 바꾼 서울시의회 조례30선' 선정 경위, 조례 소개 등 주요 내용을 서울시의회 의원회관 1층에 전시한다고 밝혔다. (7월5~9일)

곽노현 조례선정위원회 위원장(前 서울시 교육감)은 “모든 법이 그렇듯이 조례입법 역시 시대 변화의 산물이자 추동력이다. 조례30선 작업의 결과로 지난 30년간 서울시의회도 입법기관으로서 충실하게 시대변화를 반영했다는 사실이 확인됐다”고 덧붙였다.

김인호 서울시의회 의장은 “이번 투표결과를 잘 살펴보면 시민이 기대하고 바라는 입법의 방향성을 알 수 있을 것”이라며 “향후 서울시민이 더욱 행복하고 안전한 삶을 살아갈 수 있도록 서울시의회가 시민이 필요로 하는 조례를 꾸준히 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr