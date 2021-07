[세종=아시아경제 권해영 기자] 해양수산부는 오는 5일부터 해양방사능 정보를 해수부 홈페이지를 통해 통합 제공한다고 4일 밝혔다.

이에 따라 연안해역, 국내 생산·유통 수산물, 선박평형수, 활어차 해수 방류해역 등에 대한 방사능 조사 결과가 공개된다.

2주 간격으로 공개하던 수산물 방사능 조사 결과도 앞으로 매주 공유한다. 매년 한 차례 제공하던 국내 연안해역 39개 정점에 대한 방사능 조사 결과도 핵종별, 조사 시기별로 방사능 분석이 완료되는 즉시 제공한다.

아울러 원자력안전위원회가 하는 먼 바다에 대한 해양방사능 조사와 식품의약품안전처의 국내 유통단계 수산물, 수입수산물에 대한 방사능 조사 등의 정보도 안내한다.

그동안 해수부와 산하기관 등 관계기관에서 생산하는 해양 방사능 관련 정보는 기관별로 흩어져 있어 국민이 정보에 접근하거나 정보들을 한눈에 확인하기 어렵다는 문제가 있었다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr