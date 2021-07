하태경 "北 해킹 무차별적, 대통령 직속 '국가사이버안보청' 만들겠다"

[아시아경제 이현주 기자] 대선 출마를 선언한 하태경 국민의힘 의원은 4일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 3호 공약 '국가사이버안보청' 설치를 발표했다. 앞서 하 의원은 1호 공약 검찰총장 직선제와 법무부 폐지에 이어 2호 공약으로 국민투표를 통한 수도 이전을 내걸었다.

하 의원은 "전 세계가 사이버 전쟁 중인데 대한민국엔 사이버 전쟁 컨트롤타워가 없다"면서 "대통령이 되면 국정원과 군사안보지원사령부, 경찰, 과학기술정보통신부, 한국인터넷진흥원 등으로 흩어져 있는 사이버 안보팀을 통폐합해 장관급인 '국가사이버안보청'을 대통령 직속으로 만들어 해킹 범죄를 뿌리 뽑겠다"고 말했다.

하 의원에 따르면 북한은 우리나라를 상대로 무차별적 해킹을 일상적으로 진행 중이다. 최근 한국원자력연구원과 대우조선해양, 한국항공우주산업주식회사(KAI) 등 방산업체들과 군사 기술 연구기관이 북한 소행으로 추정되는 해킹을 당했다. 핵추진잠수정의 원자로와 KF-21 최신형 전투기 설계도면 등도 유출됐을 가능성이 있다. 유엔 보고서에 따르면 2015년부터 2019년까지 북한은 해킹 35건으로 20억 달러(약 2조400억원)를 훔쳤고, 가상화폐 관련 금액은 3500억원을 넘는다고 하 의원은 전했다.

하 의원은 "사이버 해킹은 우리 국가 안보는 물론 국민의 생명과 안전, 재산을 위협하는 최대의 될 것"이라며 "해킹을 비롯한 사이버 범죄로부터 가장 안전한 대한민국을 만들겠다"고 강조했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr