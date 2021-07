경찰, 민주노총 종로 기습시위 수사 착수

[아시아경제 황윤주 기자] 경찰이 지난 3일 서울 도심에서 열린 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 주최 전국노동자대회와 관련해 본격적인 수사에 들어갔다.

4일 서울경찰청에 따르면 수사 대상을 가리기 위해 채증 자료 분석 작업을 진행 중이다.

경찰은 전날 집회 종료 후 서울경찰청 수사부장이 본부장을 맡는 52명 규모의 특별수사본부(특수본)를 편성했다. 특수본은 집회 주최자와 주요 참가자들에게 집회 및 시위에 관한 법률·감염병예방법 위반, 일반교통방해 등 혐의를 적용할 방침이다.

당초 민주노총은 전날 여의도에서 전국노동자대회를 개최하려 했으나 경찰이 차벽을 치는 등 봉쇄하자 오후 2시 종로 일대에 모이는 것으로 집회 장소를 변경했다.

참가자 8000명(민주노총 추산)은 장맛비가 내리는 가운데 약 2시간 동안 이어진 집회에서 '비정규직 철폐하라', '구조조정 중단하라', '최저임금 인상하라' 등 구호를 외쳤다.

한편 집회 과정에서 경찰관을 폭행한 혐의(공무집행방해)로 현장에서 체포된 참가자 1명은 서울 혜화경찰서에서 조사 중이다.

