KOTRA는 지난 1일부터 일본 나고야에서 'K-라이프스타일 인 재팬' 일환으로 온오프라인 K뷰티 판촉전을 개최 중이라고 4일 밝혔다.

이번 행사는 백화점 오프라인 홍보·판매, 온라인 매장 판촉, 화상 수출 상담회 등 프로그램으로 구성됐다.

오프라인 판촉전은 일본 대형 백화점 그룹 파르코의 18개 점포 중 매출 1위인 나고야점에서 12일까지 열린다. KOTRA는 아직 일본에 선보이지 않은 한국 화장품을 20여개 판촉 매장에 진열해 판매한다.

온라인에서는 아마존, 큐텐, 야후 등 일본 대표 온라인 마켓과 함께 12월 말까지 입점 판촉 행사를 진행한다.

