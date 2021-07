속보[아시아경제 임주형 기자] 일본 시즈오카현에서 3일 기록적인 폭우로 인한 산사태가 발생해 약 20명이 행방불명 상태라고 NHK가 보도했다.

NHK 보도에 따르면 시즈오카현 아타미시 아즈산에서 이날 오전 10시 30분께 산사태가 발생해 여러 채의 주택을 덮쳤다. 이로 인해 20명 정도가 떠내려가 생사를 알 수 없는 상황이라고 소방 및 경찰 정보를 인용해 NHK는 전했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr