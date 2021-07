호주, 델타 변이 확산에 입국자 절반으로 줄인다

호텔격리 구멍 생기자 입국자수 매주 6천명→3천명

[아시아경제 전진영 기자] 호주가 코로나19 델타 변이의 확산을 막기 위해 해외 입국자 수를 절반으로 줄이기로 했다.

2일(현지시간) AP 통신 등에 따르면 호주 정부는 입국자를 격리하는 호텔 방역 시스템에 틈이 생기고 델타 변이 감염자가 발생함에 따라 이같은 결정을 내렸다.

스콧 모리슨 호주 총리는 늦어도 오는 14일부터 매주 3000명의 여행객만 받아들이겠다고 했다. 현재 호주는 한 주 6000명의 입국자를 수용하고 있다.

시드니 등 호주 주요 도시들은 최근 델타 변이의 확산으로 잇따라 통제 조치에 나서고 있다.

시드니는 지난달 27일부터 2주간 봉쇄에 들어갔고, 주민들은 2주간 생필품 구매·운동·의료 또는 동정적 돌봄·생업 또는 교육 등 4가지 필수 목적 이외의 외출이 원칙적으로 금지됐다.

호주는 코로나19 확산 후 신속한 국경폐쇄, 강력한 거리두기 시행 등으로 방역에 성공했다는 평가를 받아왔다. 코로나19 통계 사이트 월드오미터에 따르면 전날 호주의 신규 확진자는 33명으로 집계됐다. 누적 확진자는 3만684명, 누적 사망자는 910명이다.

