부인동행 티켓 쪼개기 해외출장비 사적 사용 혐의, 최형욱 부산동구청장 ‘배임’ 검찰 송치

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 출장비를 사적으로 쓴 혐의를 받는 최형욱 부산 동구청장이 검찰에 송치됐다.

최 구청장은 해외출장에서 비즈니스클래스 1석 대신 이코노미 좌석 2개를 구매해 부인과 동행하는 방식으로 출장비를 사용한 혐의로 수사받고 있었다.

부산진경찰서는 지난 30일 배임 혐의로 최 구청장과 비서실장 A씨를 검찰에 송치했다고 2일 밝혔다.

경찰에 따르면 최 구청장은 지난해 1월 15일부터 20일까지 교육협약 체결을 위해 미국 하와이로 부인과 동행해 출장을 떠나면서 항공운임 등 130여만원을 사적으로 유용한 혐의를 받고 있다.

최 구청장은 당시 본인의 비즈니스 1석을 이코노미 좌석 2개로 구매해 부인의 항공비로 유용한 것으로 경찰은 보고 있다.

비서실장 A씨는 구청장 부인이 출장에 동행한 사실을 알면서도 별도의 항공운임으로 처리하지 않고 출장 결산 시 자신을 포함해 3명분이 아닌 2명분으로 처리한 혐의다.

A실장은 “비행기 좌석을 변경한 것은 출장 경비를 최대한 줄이기 위한 것이었으며, 항공기 비용 정산이 늦은 이유는 공무원 여비 규정을 자세히 알지 못해 발생한 행정 실수”라며 “문제가 된 항공운임은 전액 구청에 반환했다”고 해명했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr