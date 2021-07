김부겸 국무총리와 정은경 질병관리청장이 2일 서울 중구 정동 민주노총앞에서 이야기를 나누고 있다. 이날 김부겸 총리는 민주노총 사무실에 들어가지 못한채 입구에서 코로나19 확산의 기로에 서 있는 중차대한 시기임을 고려해 주말 대규모 집회 자제를 요청한후 를 전하고 돌아갔다. /사진공동취재단

