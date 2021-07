바이오협회 "바이오헬스 수출, 하반기에도 증가세 지속"

바이오시밀러 유럽·美 판매 확대 전망

진단키트 수출도 하반기 기대감

[아시아경제 김지희 기자] 한국바이오협회는 국내 주요 바이오헬스 수출기업에 대한 의견 수렴 결과 올해 하반기에도 수출 증가가 지속될 것으로 예상된다고 2일 밝혔다.

먼저 의약품 분야에서는 최대 수출품목인 바이오시밀러의 유럽, 미국 등 판매가 확대될 전망이다. 보툴리눔 독소 제제의 경우 중동 및 동남아 신규 허가등록 등에 따라 하반기에도 수출이 지속 증가할 것으로 예상된다. 바이오의약품 전반적으로는 미국과 중국시장 수출 확대에 대한 기대도 높았다.

다만 협회는 "하반기에도 항공기 및 선박 스페이스 확보와 운임 상승에 대한 어려움이 지속될 것으로 예상된다"며 "인도의 코로나19 상황 악화로 의약품 원료 수급 애로와 미국의 중국에 대한 원료의약품 공급망 대응이 국내에 어떤 영향을 미칠지가 하반기 주요 이슈로 부각될 전망"이라고 설명했다.

의료기기 분야에서는 지난해 코로나19로 급증한 진단키트 수출이 하반기에도 증가할 것으로 예상됐다. EU 등 선진시장에서 항체 및 중화항체에 대한 수요가 증가하고 있고, 중남미 등의 경우 백신 접종이 다소 지연되고 있기 때문이다. 신규 확진자가 늘고 있는 지역은 분자진단 및 항원 검사 제품들의 수요가 늘 전망이다.

임플란트는 전년도 코로나19 영향으로 수출이 감소했으나 주요 수출국의 코로나19 상황이 개선되고 지난해 수출감소에 따른 기저효과로 수출이 증가할 것으로 예상됐다. 인공호흡기도 전년도와 비슷한 수준의 수출 증가가 기대된다.

다만 하반기에도 의료기기 해외 경쟁제품 증가 및 입찰 경쟁으로 전반적인 수출 단가 하락세가 이어질 것으로 내다봤다. 올 하반기 주요 이슈는 유럽에서 내년에 시행되는 체외진단의료기기법(IVDR)에 대한 대응과 의료기기 사이버 보안 및 임상평가에 대한 규제 강화 등이 꼽혔다.

오기환 한국바이오협회 전무는 "코로나19가 계속되고 시장 경쟁이 치열해지는 상황에서도 올 하반기 국내 바이오헬스 기업들의 수출은 지속 증가할 것으로 예상된다"며 "중국 및 인도의 원료의약품 공급망, 주요 수출국 인허가 변화 등 글로벌 이슈에 우리 기업들이 적극 대응해 수출 경쟁력을 가질 수 있도록 글로벌 동향 파악 및 기업 의견 수렴 등을 적극 추진해 나갈 계획"이라고 말했다.

한편 산업통상자원부가 지난 1일 발표한 ‘6월 및 상반기 수출입동향’에 따르면 바이오헬스 수출은 지난 6월 한달 13.3억 달러를 기록해 전년 동기 대비 13.5% 증가했다. 상반기로 보면 총 76.7억 달러로 전년 동기 대비 27.7% 증가했다. 이에 따라 바이오헬스는 반도체, 석유화학, 자동차 등과 함께 10대 상위 수출산업에 포함됐다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr