S&P500, 고용 지표 발표 앞두고 6일연속 상승‥마이크론 5% 추락

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 하반기 첫 거래에서 뉴욕 증시 주요지수가 일제히 상승했다.

1일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 131.02포인트(0.38%) 오른 3만4633.53에, S&P500지수는 22.44포인트(0.52%) 상승한 4319.94에, 나스닥지수는 18.42포인트(0.13%) 오른 1만4522.38에 마감했다.

S&P500지수는 6일 연속 상승하며 사상 최고치 행진을 이어갔다.

하루 뒤 발표될 노동부 6월 고용지표를 하루 앞두고 공개된 고용지표가 호조를 보이며 투자 심리를 자극했다.

지난주 실업수당 청구자 건수는 전주보다 5만1000명 감소한 36만4000명으로 코로나19 사태 이후 가장 적었다.

시장에서는 6월 취업자수가 70만명 늘어났을 것으로 전망 중이다. 실업률은 5.7%까지 내려갈 것으로 기대되고 있다. 고용 지표가 예상 이상으로 호조를 보이면 투자심리에도 긍정적으로 반영될 가능성이 크다.

고용지표가 계속 호전되고 있지만, 미 국채시장은 큰 변화가 없었다. 이날 미국 10년물 국채금리는 1.46%대를 기록했다.

6월 노동부 고용 지표가 기대 이상일 경우 국채 금리가 상승세로 돌아설지도 관전 포인트다. 국채 금리 상승은 기술주 상승에 부담으로 작용한다.

종목별로는 반도체 업체 마이크론 테크롤로지가 5.7%나 하락했다. 이날 시장에서는 반도체 공급 부족 사태가 하반기에 해소되며 반도체 가격 고공행진이 마무리될 것이라는 예상이 확산했다.

가상화폐 거래소 코인베이스는 미즈호증권의 부정적인 전망으로 인해 4% 급락했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr