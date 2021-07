[인사] 인천국제공항공사

<승진>

▲ 부사장 김필연 ▲ 경영본부장 임병기(상임이사 선임) ▲ 안전보안본부장 류진형 ▲ 건설사업단장 전형욱 ▲ 노무복지처장 노경래

<보직 인사>

◇ 본부장

▲ 인프라본부장 이경용(상임이사 선임)

◇ 처장/실장

▲ 기획조정실장 강용규 ▲ 홍보실장 김창규 ▲ ESG경영실장 최민아 ▲ 공항산업기술연구원장 이재훈 ▲ 인재개발원장 이상조 ▲ 공항시설처장 이경화 ▲ 건설기획처장 배영민 ▲ 건축기계처장 이동현 ▲ 경비보안처장 박금암

◇ 팀장

▲ 기획관리팀장 성기광 ▲ 경영전략팀장 김동수 ▲ 예산팀장 최명준 ▲ 대외협력팀장 임채운 ▲ 경영평가팀장 양화열 ▲ 통합운영1팀장 유덕기 ▲ 통합운영2팀장 강성우 ▲ 노사협력팀장 박정열 ▲ 복지후생팀장 김동규 ▲ 재무팀장 이선효 ▲ 인재교육팀장 박호일 ▲ 항공교육팀장 박수연 ▲ 스마트기획팀장 황인웅 ▲ 스마트오피스팀장 안봉찬 ▲ 경영정보팀장 권철오 ▲ 교통시설팀장 김성수 ▲ 운항안전팀장 장영우 ▲ 지상조업품질관리및지원체계구축TF팀장 서현우 ▲ 시설계획팀장 김종현 ▲ 스마트시설안전TF팀장 조완연 ▲ 그린에너지팀장 이용호 ▲ 항공통신팀장 이종철 ▲ 공항계획팀장 정필주 ▲ 터미널공사팀장 유길상 ▲ 통신시설팀장 전영근 ▲ 보안시설팀장 이연근 ▲ 슬롯운영팀장 박원석 ▲ 물류운영팀장 오충훈 ▲ 해외사업1팀장 이준영 ▲ 기술지원TF팀장 박원순 ▲ 테러대응팀장 신동화 ▲ 보안경비팀장 김충영

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr