대한적십자사 헌혈 30회·50회 참여자에 만년필 위조품 지급 논란

[아시아경제 서소정 기자] 대한적십자사가 헌혈유공자에게 부상품으로 제공한 만년필 세트가 위조품이라는 사실이 뒤늦게 드러났다. 헌혈을 30회·50회 한 사람에게 짝퉁을 지급하면서 논란이 확산되고 있다.

적십자사 혈액관리본부는 29일 홈페이지 공지를 통해 지난해 5월 1~31일까지 헌혈유공장 금장·은장 부상품으로 제공한 '라미 만년필세트'가 가품으로 확인됐다고 밝혔다.

적십자사는 헌혈에 참여하는 '다헌혈자'에게 헌혈유공장을 수여하며, 상장과 함께 부상품을 지급한다. 유공장은 헌혈 횟수에 따라 은장(30회), 금장(50회), 명예장(100회), 명예대장(200회), 최고명예대장(300회)으로 나뉜다.

적십자사 측은 "부상품이 가품인 것 같다는 민원을 접수받고 만년필의 정품 여부를 확인했는데 독일 '라미' 본사로부터 해당 만년필이 가품이라는 회신을 받았다"며 "9월 이내에 2021년 유공장 부상품으로 대체해 지급하겠다"고 말했다. 가품 만년필을 받은 유공자는 2만5000명에 달한다.

적십자사는 "국가계약법에 근거한 공개경쟁 입찰을 통해 납품업체를 선정했는데 라미 정품 만년필 납품 계약을 했음에도 업체가 가품을 납품한 것"이라며 "해당 업체에 대해 법적 조치를 준비중"이라고 전했다.

