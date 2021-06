[아시아경제 김은별 기자] 기획재정부와 한국은행 등 외환당국이 지난 1분기 외환시장에서 1억300만달러를 순매도한 것으로 나타났다.

30일 한국은행이 공개한 '2021년 1분기 외환당국 순거래'에 따르면 지난 1분기 외환당국의 외환 순거래액(총매수액-총매도액)은 -1억300만달러로 집계됐다. 총매수액과 총매도액의 세부내역은 공개되지 않는다.

정부는 앞서 지난해 4분기에는 경기회복 기대감으로 환율이 급락하자 115억4300만달러를 순매수했다. 지난해 3분기엔 순거래 내역 0원, 2분기엔 3억4500만달러를 순매도했다.

한은과 기획재정부는 국제통화기금(IMF) 권고에 따라 2019년 3월부터 외환시장 개입내역을 공개하고 있다.

