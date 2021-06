[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 함안군은 지난 29일 칠원읍 오곡지구 공영주차장 조성 관련 주민설명회를 개최했다고 30일 밝혔다.

이날 설명회는 군 교통관리담당 부서의 사업 개요 및 그간 추진 사항 보고, 설계용역사의 사업 설명, 주민 질의 응답 등의 순으로 진행됐다.

군은 이번 설명회를 통해 접수된 주민 의견을 검토해 설계 용역에 반영할 계획이다.

주차 공간에 대한 수요가 증가함에 따라 이를 해결하고자 추진 중인 칠원읍 오곡지구 공영주차장 조성 사업은 총 사업비 38억원이 투입된다.

칠원읍 오곡리 45-1번지 일원에 조성된다. 면적은 6878㎡ 규모로 전체 206면의 주차장을 조성할 계획이다.

이와 관련해 군은 올해 9월 도시계획시설 결정과 내년 상반기 토지 보상을 거쳐 내년 연말에 오곡지구 공영주차장을 준공할 방침이다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr