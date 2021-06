투르드프랑스 아수라장 만든 '난입 관람객' 잠적

"할머니 힘내세요" 팻말 내밀어 연쇄충돌 유발

사고 후 현장 도피…주최측 소송 예고·경찰 수배령

[아시아경제 김수환 기자] 세계 최고 권위의 도로 사이클 대회인 투르 드 프랑스의 첫날 경기를 아수라장으로 만들어버린 '무개념 관람객'이 경찰의 수배령을 피해 자취를 감춘 것으로 전해졌다.

29일(현지시간) 외신에 따르면 지난 27일 첫날 경기에서 팻말을 내밀며 도로에 침범해 선수들의 연쇄충돌과 부상을 촉발한 한 관람객이 현재 잠적한 것으로 나타났다.

프랑스 당국은 이 관람객이 사고를 일으킨 후 현장에서 곧바로 탈출했다고 밝혔다.

사건은 프랑스 북서부 브레스트에서 랑데르노까지 198㎞를 달리는 대회 첫날 레이스에서 빚어졌다.

문제의 관람객은 결승점을 47㎞ 앞둔 지점에서 '할아버지 할머니 가자'(ALLEZ OPI OMI)라는 플래카드를 길가에 내밀었다.

이는 자신의 조부모에게 생방송 등장을 알리려고 한 행동으로 추측됐다.

이런 행동 때문에 이 관람객을 지나가던 한 선수가 플래카드에 걸려 넘어졌다.

뒤이어 전력질주로 따르던 선수들이 도미노처럼 쓰러져 대회장은 난장판이 됐다.

투르 드 프랑스 주최 측은 이 같은 대형 사고를 일으킨 데에 책임을 묻겠다며 소송 제기를 예고했다.

프랑스 경찰도 의도적이지 않게 선수들에게 상해를 가한 혐의가 있다며 이 여성을 범죄 용의자로 입건하고 수배령을 내린 상태다.

한편, 일각에서는 플래카드에 적힌 말이 독일어라는 점을 감안해 이 여성이 독일인이며 이미 모국으로 돌아갔을 가능성이 있다는 추측이 나왔다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr