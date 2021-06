대한항공-현대오일뱅크, 바이오항공유 협력 MOU

[아시아경제 김혜원 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 31,550 전일대비 50 등락률 +0.16% 거래량 953,595 전일가 31,500 2021.06.30 14:01 장중(20분지연) 관련기사 대한항공, 다음달 초 2000억원 규모 ESG 채권 발행대한항공 "마일리지 페이백 받고 국내선 이용하세요"대한항공, 국내 항공사 최초 ESG채권 발행 close 이 항공 부문 기후변화에 대응하기 위해 현대오일뱅크와 협력한다.

대한항공과 현대오일뱅크는 30일 오전 서울 강서구 대한항공 본사에서 우기홍 대한항공 사장, 강달호 현대오일뱅크 사장 등 양사 관계자들이 참석한 가운데 '바이오항공유 제조 및 사용 기반 조성 협력을 위한 양해각서(MOU)'를 체결했다.

이번 협력은 항공 부문 기후변화의 주요 대응 수단으로 바이오항공유 사용이 대두된 데 따른 것으로, 바이오항공유 상용화 및 사업 기회 발굴을 주요 목적으로 한다.

곡물이나 식물, 해조류, 동물성 지방 등을 원료로 하는 바이오항공유는 기존 항공유 대비 탄소 배출을 최대 80%까지 감축할 수 있다. 그러나 기존 항공유보다 3배 이상의 높은 가격과 생산 및 급유 인프라가 부족해 상용화에 어려움을 겪고 있다.

양사는 이번 MOU를 기반으로 ▲국내 바이오항공유 제조 및 사용 기반 조성 ▲국내 바이오항공유 사용을 위한 시장조사 및 연구 개발 ▲바이오항공유에 대한 인식 향상 및 관련 정책 건의 등의 부문에서 협력해 나가기로 했다.

항공기 운항에서 발생하는 온실가스는 전 세계 배출량의 2~3% 수준이지만, 향후 지속적인 성장이 예견되는 항공업계에 있어 기후변화 대응 전략이 요구되고 있다. 이에 따라 대한항공은 탄소중립 성장을 달성하고 기후변화 리스크에 대비하기 위해 다양한 탄소감축 수단을 적용하고 있다.

대한항공은 2017년 우리나라 항공사 최초로 옥수수 등 식물에서 추출한 바이오 연료가 혼합된 항공유를 사용, 미국 시카고에서 인천까지 운항하면서 국내 바이오항공유 도입 및 상용화에 전기를 마련한 바 있다.

또한 대한항공은 국제민간항공기구(ICAO) 국제항공탄소상쇄제도(CORSIA)에 참여하는 한편 친환경·고효율 항공기로 기단을 지속적으로 교체하고 있다. 최근 에어버스 A220-300 항공기에 최신 엔진을 장착해 동급 항공기 대비 좌석당 탄소 배출량을 약 25% 감축하기도 했다.

대한항공 관계자는 "바이오항공유 국내 활성화를 위해 현대오일뱅크와 협력 범위를 넓혀나가는 동시에 다양한 부문에서의 탄소 감축을 위한 노력을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr