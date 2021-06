롯데免 "내수통관 면세품 매장 상시 판매로 전환 운영"

총 63개 브랜드 최대 85% 할인

기존 대비 3배 이상의 상품 선보여

"백신 접종 고객 혜택 이벤트도"

[아시아경제 김유리 기자] 롯데면세점은 오프라인 매장에서의 내수통관 면세품 판매를 기존 사전예약제 방식에서 상시 판매로 전환한다고 30일 밝혔다. 백신 접종자 대상 멤버십 등급 상향 등 내국인 고객을 대상으로 한 이벤트를 진행한다고 30일 밝혔다.

롯데면세점은 다음 달 1일부터 오프라인 내수통관 면세품 매장을 상시판매로 전환한다. 그동안 사전 예약제 방식으로 운영해왔으나 내국인 고객의 쇼핑 요구를 충족시키기 위해 원하는 시간에 방문해 쇼핑할 수 있도록 조치했다는 설명이다.

롯데면세점은 상시판매 전환을 기념해 기존보다 약 3배 이상 많은 물량을 준비했다. 끌로에, 지미추, 제냐, 에트로 등 럭셔리 명품부터 프레드릭 콘스탄트, 스와로브스키, 톰포드 등 시계, 액세사리, 선글라스까지 총 63개 브랜드를 최대 85% 할인해 선보인다. 롯데면세점 명동본점, 월드타워점, 코엑스점, 부산점 등에 오프라인 내수통관 이벤트홀이 마련됐다. 자세한 장소와 운영 시간 등은 롯데인터넷면세점 이벤트 페이지를 통해 확인할 수 있다.

한편 롯데면세점은 오프라인 채널 외에도 롯데면세점의 내수통관 면세품 판매 전용 온라인몰인 '럭스몰(LUXEMALL)'과 라이브커머스 방송인 '럭스몰 라이브', 롯데쇼핑의 '롯데온' 등을 통해서도 롯데면세점이 정식 수입한 내수통관 상품을 판매하고 있다.

한편 국내외 백신 접종 확산과 함께 트래블 버블 등이 본격적으로 논의되며 해외여행에 대한 기대감도 높아지고 있다. 이에 따라 롯데면세점은 백신 접종을 마친 내국인 고객의 오프라인 회원등급별 추가 혜택을 제공하는 '트래블 이즈 커밍(Travel is coming)' 이벤트를 7월1일부터 9월30일까지 진행한다.

롯데면세점은 백신 1차 이상 접종자를 대상으로 실버 회원은 골드 등급, 골드 회원은 프리미엄 등급으로 각각 상향해주는 혜택을 제공하며 업그레이드된 등급은 1년간 유지된다. 최상위등급인 LVIP와 LVVIP 등급 고객을 위해서는 롯데면세점에서 현금처럼 사용할 수 있는 멤버십 포인트(PRE LDF PAY) 1만원권을 증정한다. 이벤트 참여를 위해서는 롯데면세점 시내점(명동본점, 월드타워점, 코엑스점, 부산점, 제주점)과 공항점(김포공항점, 김해공항점, 인천공항 제2터미널점) 증정데스크를 방문해 여권과 백신 접종 증명서를 제출하면 된다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr