일동제약, 2형당뇨 신약후보물질 독일서 임상1상 돌입

2022년 임상1상 완료 목표

[아시아경제 김지희 기자] 일동제약은 제2형 당뇨병 치료제 신약후보물질 'IDG16177'이 독일에서 임상 1상 시험에 돌입한다고 30일 밝혔다.

일동제약은 지난 28일(현지시간) 독일의 임상승인 기관인 독일 연방 의약품의료기기관리기관(BfArM)으로부터 신약후보물질 IDG16177에 대한 임상 1상 승인을 받았다. 이를 바탕으로 곧바로 독일 베를린 현지에서 임상 1상에 착수하게 된다.

IDG16177 임상 1상은 건강한 사람과 제2형 당뇨 환자 총 100여명을 대상으로 안전성 및 내약성을 확인하고, 유효성을 탐색하는 데 초점을 맞춰 계획됐다. 건강한 사람으로 구성된 시험군에 IDG16177을 투여한 후 약물 동태, 안전성, 내약성 등을 관찰한 뒤 이 결과를 바탕으로 메트포르민 단독요법으로 혈당조절이 충분하지 않은 제2형 당뇨병 환자군에 IDG16177을 함께 투여해 당화혈색소(HbA1c) 수치에 미치는 영향을 확인할 계획이다.

일동제약 연구개발본부와 그룹 계열사인 임상약리 컨설팅 회사 애임스바이오사이언스가 협업을 통해 임상 1상 시험의 디자인 및 투약 용량 결정을 위한 약동학·약력학(PK·PD) 시뮬레이션 업무를 수행했다.

일동제약은 내년 중으로 IDG16177 임상 1상 시험을 완료한다는 목표다.

IDG16177은 췌장 베타세포의 GPR40(G단백질수용체40)을 활성화해 인슐린 분비를 유도하고 혈당을 조절하는 기전을 가진 신약후보물질이다. 특히 비임상 시험을 통해 활성, 효과, 안전성 측면에서 기존 치료제 대비 우위를 확인해 신약으로서의 가능성을 확인했다는 게 회사측 설명이다. 최근 열린 미국당뇨학회(ADA)에서는 비임상 연구 결과를 공개해 주목받은 바 있다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr